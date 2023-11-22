أسباب الجلطة الدماغية، والأعراض وطرق الوقاية منها

أسباب الجلطة الدماغية، عديدة، وتعرف الجلطة الدماغية، بأنها توقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية في هذا الجزء. ويمكن أن يحدث هذا الانسداد بسبب جلطة دموية أو تمزق في الأوعية الدموية الدماغية، وتختلف أعراض السكتة الدماغية حسب مكان انسداد الأوعية الدموية ومدى تلف الدماغ.



أعراض الجلطة الدماغية

وأكد الدكتور محمد السيد استشاري المخ والأعصاب، أن هناك بعض الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى حدوث سكتة دماغية، أو جلطة دماغية، وهي:

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ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

صعوبة في التحدث أو فهم الكلام.

مشاكل في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

صداع مفاجئ وحاد.

دوار أو فقدان التوازن.

صعوبة في المشي أو فقدان القدرة على المشي.

ولفت الدكتور محمد السيد، إلى أنه في حالة ملاحظة أيًا من هذه الأعراض، فمن المهم طلب المساعدة الطبية على الفور، فيمكن أن يساعد العلاج المبكر في تقليل تلف الدماغ وتحسين فرص الشفاء.

وأضاف استشاري المخ والأعصاب أنه فيما يلي بعض الأعراض الأقل شيوعًا للسكتة الدماغية:

صعوبة في البلع.

صعوبة في التحكم في المثانة أو الأمعاء.

تغيرات في الشخصية أو المزاج.

فقدان الذاكرة أو الارتباك.

وهناك نوعان رئيسيان من السكتات الدماغية:

السكتة الدماغية الإقفارية: تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ بسبب انسداد الشريان.

السكتة الدماغية النزفية: تحدث عندما يحدث نزيف في الدماغ.

أسباب السكتة الدماغية الإقفارية

وأشار استشاري المخ والأعصاب، إلى أن أسباب الجلطة الدماغية الإقفارية، الأكثر شيوعًا، ما يلي:

التصلب العصيدي: وهو تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى انسدادها.

الرجفان الأذيني: وهو عدم انتظام في ضربات القلب يمكن أن يتسبب في تكوين جلطات دموية في الأذين الأيسر.

أمراض القلب الأخرى: مثل أمراض صمامات القلب والتهاب الشغاف.

ارتفاع ضغط الدم: وهو ارتفاع ضغط الدم في الشرايين، مما يزيد من خطر تلفها وانسدادّها.

مرض السكري: وهو ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية وانسدادّها.

السمنة: وهي زيادة الوزن المفرطة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، وهي جميع عوامل خطر للسكتة الدماغية.

التدخين: وهو أحد أهم عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

شرب الكحول: خاصةً شرب كميات كبيرة منه.

المخدرات.

اعراض الجلطة الدماغية

أسباب الجلطة الدماغية النزفية

وأضاف، أن أسباب الجلطة الدماغية النزفية، تشمل ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم: وهو أحد أهم عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

تمدد الأوعية الدموية الدماغي: وهو انتفاخ في الأوعية الدموية الدماغية يمكن أن يؤدي إلى تمزقها.

استخدام أدوية معينة: مثل مضادات التخثر ومدرات البول.

إصابات الدماغ: مثل إصابة الرأس الشديدة.

عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وأوضح استشاري المخ والأعصاب أنه بالإضافة إلى الأسباب المذكورة عن الجلطة الدماغية، هناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، مثل:

العمر: تزداد فرص الإصابة بالسكتة الدماغية مع تقدم العمر.

التاريخ العائلي: إذا كان أحد أفراد أسرتك قد أصيب بالسكتة الدماغية، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها.

العرق: تزداد فرص الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص من أصول أفريقية أو أمريكية أصلية أو آسيوية.

الجنس: تزيد فرص الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الرجال مقارنة بالنساء.

الوقاية من السكتة الدماغية

وعن سبل الوقاية من الجلطة الدماغية، كشف استشاري المخ والأعصاب أن هناك العديد من السلوكيات الصحية، التي يمكنك القيام بها للوقاية من الجلطة الدماغية، مثل:

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول نظام غذائي صحي.

التحكم في ضغط الدم.

التحكم في نسبة السكر في الدم.

الإقلاع عن التدخين.

عدم شرب الكحول.