وزير النقل يستجيب لمحافظ أسوان ويحل مشكلة إيجار مدرسة المحطة

استجاب الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لتدخل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ووافق على توقيع عقد إيجار مدرسة المحطة المشتركة بمركز إدفو لمدة عشرين عامًا قابلة للتجديد، تحقيقًا لاستقرار العملية التعليمية، بعد مناشدات أولياء الأمور وأسر طلاب.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى، بأن تدخل محافظ أسوان لحل المشكلة جاء لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ومشقة التنقل للطلاب حيث تم تفويض شركة " أم أو تي" الذراع الاستثماري لوزارة النقل والمالكة لمدرسة محطة إدفو الابتدائية.

وأشار إلى أن إخلاء المدرسة جاء بعد مطالبة هيئة السكك الحديدية بنقل الطلاب، حيث إن المدرسة تقع على على مساحة 1584 م2 بأرض ملك الهيئة منذ عام ١٩٤٠، وهي تخدم المنطقة السكنية من أبناء العاملين بهيئة السكك الحديدية ومصنع الفيرسيلكون والري.

