محافظ أسوان: وقف ترخيص أي فندق عائم يسرب مواد ملوثة بمياه النيل (صور)

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوقف ترخيص أي فندق عائم يتم التأكد من خلال اللجان الفنية المختصة من قيامه في التسبب بتسريب لأي ملوثات من المواد البترولية وغيرها لمياه النيل نتيجة للإهمال المتعمد أو عدم اتخاذ إجراءات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

أضاف أن سيتم مخاطبة وزير السياحة والأثار شريف فتحي لقيام الفندق المخالف بإجراء الصيانة وتحمل تكلفة توفيق الأوضاع وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

وشدد محافظ أسوان على أن يتم بالتوازي مواصلة الإدارة العامة لشئون البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمراجعة المستمرة للعائمات والفنادق للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة، مع الاهتمام بالنظافة العامة وأسلوب جمع المخلفات والتخلص الآمن منها.

وفي نفس السياق أصدر الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للمسئولين بتنفيذ إجراءات إستباقية لمواجهة تداعيات مشكلة شحوط البواخر السياحية المتكررة كل عام، ولاسيما مع حدوث السدة الشتوية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الري والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

وكلف أن يتم البدء في أعمال التكريك وتركيب الشمندورات بداية من أكتوبر القادم، وخاصة في المناطق التي تشهد ظاهرة الشحوط بالأعقاب وكوم أمبو وإدفو، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى المنسوب المطلوب بمجرى نهر النيل لتسيير حركة الفنادق العائمة بأمان كامل.

