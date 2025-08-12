محافظ أسوان: تكاتف الجهود لعودة الفريق الأول للمحافظة لكرة القدم إلى الدوري الممتاز

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، وعادل النور المدير التنفيذي للنادي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى، وخاصة الدعم المالى، وهو الذي يحتاج أيضًا إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع، والوقوف صفًا واحدًا لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدوري الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة حيث ينافس حاليًا فى دورى المحترفين.

وأشار إلى الدور الهام لنادي أسوان الرياضي، وأهمية تذليل المعوقات للاستثمار الأمثل للمقومات الخاصة به باعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد في الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الشبابية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسواني على الوجه الأكمل .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.