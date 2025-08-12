الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

محافظ أسوان: تكاتف الجهود لعودة الفريق الأول للمحافظة لكرة القدم إلى الدوري الممتاز

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال اللقاء

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، وعادل النور المدير التنفيذي للنادي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى، وخاصة الدعم المالى، وهو الذي يحتاج أيضًا إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع، والوقوف صفًا واحدًا لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدوري الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة حيث ينافس حاليًا فى دورى المحترفين.

وأشار إلى الدور الهام لنادي أسوان الرياضي، وأهمية تذليل المعوقات للاستثمار الأمثل للمقومات الخاصة به باعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد في الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الشبابية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسواني على الوجه الأكمل  .

