الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اشتعال النيران في مركب سياحي بمرسى إدفو (صور)

حريق فى فندق عائم
حريق فى فندق عائم بأسوان

شب حريق فى مركب سياحى "دهبية نيلية"، اليوم الإثنين، أثناء توقفها بمرسى مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وتم إبلاغ الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران قبل تفاقمها.


بلاغ بحريق فى فندق عائم 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغًا بنشوب حريق فى مركب سياحى "دهبية نيلية" وتصاعدت الأدخنة من المركب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى باقى أجزاء المركب.


ولم تسفر واقعة الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجار تحديد سبب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق ​ أسوان فندق دهبية أجهزة الحماية المدنية

مواد متعلقة

محافظ أسوان: الانتهاء من حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم

محافظ أسوان يتفقد مدارس قرى أبو الريش بحرى وقبلى (صور)

محافظ أسوان يتفقد سير العمل بوحدة صحة أسرة العوينية بإدفو (صور)

محافظ أسوان والرموز الدينية يحثون المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

مدبولي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads