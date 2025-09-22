اشتعال النيران في مركب سياحي بمرسى إدفو (صور)

شب حريق فى مركب سياحى "دهبية نيلية"، اليوم الإثنين، أثناء توقفها بمرسى مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وتم إبلاغ الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران قبل تفاقمها.



بلاغ بحريق فى فندق عائم

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغًا بنشوب حريق فى مركب سياحى "دهبية نيلية" وتصاعدت الأدخنة من المركب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى باقى أجزاء المركب.



ولم تسفر واقعة الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجار تحديد سبب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

