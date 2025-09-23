الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محافظ أسوان يشرف علي توزيع الكتب المدرسية في عدد من المدارس (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مدرسة المنار

 واصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة استقبال الطلاب داخل مختلف المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026.

حيث تفقد المحافظ برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان، عددا من المدارس من بينها مدرسة المنار الرسمية للغات والتى تضم 1057 طالبا وطالبة داخل 23 فصلا دراسيا بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائى والإعدادى.

وخلال جولته تابع المحافظ تسليم الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب.

 

 وأشاد المحافظ بالمستوى والنموذج الجمالى والحضارى الراقى الذى تتميز به المدرسة، فضلًا عن الانضباط والنظام بها وجاهزية المدرسة للعام الدراسى باستخدام أحدث الوسائل التعليمية.

 وقدم شكره للعاملين نظرا للجهود التى تم بذلها من فريق العمل من قيادات المدرسة والمعلمين لتظهر المدرسة بهذا المستوى المتميز الذى يجب الاستمرار عليه، وليكون نموذجًا يحتذى به لباقى المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم مواصلة الجولات الميدانية المفاجئة من قيادات المحافظة واللجان التفتيشية لتذليل أى عقبات، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وتحفيزهم للانتظام فى اليوم الدراسى.

وأوضح أنه بالتوازى مع ذلك سيتم مواصلة تنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها داخل المدارس من أجل رفع وعى الطلاب وتعزيز قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم.

