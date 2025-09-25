الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأمريكى، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الأربعاء، "ماركو روبيو" وزير الخارجية الأمريكي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 تكثيف الجهود المشتركة من أجل وقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين

بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والعلاقات الثنائية الممتدة عبر عقود، حيث أكد الوزيران التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويدعم الاستقرار في المنطقة.  

كما جدد عبد العاطي تثمين رئيس الجمهورية للجهود التي يقودها الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة بشكل فوري اتصالا باجتماع القمة التي عقدت أول أمس بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والذي جاء في أجواء ايجابية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل وقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

موقف مصر الثابت ودعمها لجهود إنهاء الأزمة بما يحفظ وحدة السودان

كما تناول الوزيران الأوضاع في السودان على ضوء جهود الرباعية الدولية واجتماعها في ٢٤ سبتمبر الجاري، وجدد عبد العاطي موقف مصر الثابت ودعمها لجهود إنهاء الأزمة بما يحفظ وحدة السودان وسلامته وسيادته ودور مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه الشقيق.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية، ومواصلة  الحوار خلال المرحلة المقبلة.

 

السودان ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي در عبد العاطى

