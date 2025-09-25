وزير الخارجية: مصر تعول على الرئيس ترامب وجهوده في إنهاء حرب غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس، ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم

وتناول اللقاء التطورات في غزة على ضوء اجتماع القمة الذي عقد يوم ٢٣ الجاري بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تعول على الرئيس ترامب وجهوده في إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، والبدء في إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

