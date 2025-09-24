الخميس 25 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية: المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تهدد الأمن الإقليمي

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين تشكل خطرًا بالغًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

رفض مصر تهجير الفلسطينيين

وشدد الوزير أمام اجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين، على أن هذه المخططات تزيد من عدم الاستقرار وتقوّض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مصر ترفض كل محاولات التهجير التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.

وجدّد عبد العاطي موقف مصر الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة ستواصل العمل مع شركائها العرب والدوليين لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز استقرار المنطقة.

من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تثمينه لما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، قائلا: “أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام”.

الرئيس السيسي يقدر جهود ترامب لوقف حرب غزة


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع غزة بشكل خاص وسعيه للسلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ونعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس والذي أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.

