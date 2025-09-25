الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الاجتماع، فيتو

شارك د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد تحت عنوان "تحويل الالتزامات إلى أفعال لا رجعة فيها: إنهاء الحرب وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة من أجل السلام والأمن الإقليميين"، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بدء العمليات العسكرية البرية في مدينة غزة

أكد وزير الخارجية خلال كلمته على أن ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات غير شرعية وإبادة جماعية ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما مع بدء العمليات العسكرية البرية في مدينة غزة، يُمثل تحديًا سافرًا لكل القيم الإنسانية، الأمر الذي يضع مصداقية النظام الدولي بأسره على المحك.

لحظة مفصلية وتاريخية في مسار الإنسانية

كما أكد الوزير عبد العاطي أن مصر ترفض كل محاولات التهجير التي تُمارَس بحق الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، وتُدينها باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي في لحظة مفصلية وتاريخية في مسار الإنسانية، حيث يشكل دليلًا على أن الأمل قائم في نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع في أرضه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف فوري لإطلاق النار 

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن مصر ستستمر في جهودها، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يتيح إغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود عبر الآليات الأممية. كما نوه باعتزام مصر الدعوة لمؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار، والبدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدًا على التزام مصر بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز قدراتها، بما يؤهلها للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي نيويورك وقف فوري لاطلاق النار إعادة إعمار القطاع قطر

مواد متعلقة

وزير الخارجية: المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تهدد الأمن الإقليمي

الخارجية الروسية لأمريكا: نرفض مخططات أوكرانيا وأوروبا لإطالة أمد الصراع

وزير الخارجية يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

أول تحرك من وزارة الرياضة في أزمة وفاة لاعب تنس الطاولة

عرض ترامب مقابل شروط العرب، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي لوقف حرب غزة

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بفرصة كبيرة بالانتظار

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads