وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

شارك د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد تحت عنوان "تحويل الالتزامات إلى أفعال لا رجعة فيها: إنهاء الحرب وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة من أجل السلام والأمن الإقليميين"، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بدء العمليات العسكرية البرية في مدينة غزة

أكد وزير الخارجية خلال كلمته على أن ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات غير شرعية وإبادة جماعية ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما مع بدء العمليات العسكرية البرية في مدينة غزة، يُمثل تحديًا سافرًا لكل القيم الإنسانية، الأمر الذي يضع مصداقية النظام الدولي بأسره على المحك.

لحظة مفصلية وتاريخية في مسار الإنسانية

كما أكد الوزير عبد العاطي أن مصر ترفض كل محاولات التهجير التي تُمارَس بحق الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، وتُدينها باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي في لحظة مفصلية وتاريخية في مسار الإنسانية، حيث يشكل دليلًا على أن الأمل قائم في نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع في أرضه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف فوري لإطلاق النار

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن مصر ستستمر في جهودها، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يتيح إغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود عبر الآليات الأممية. كما نوه باعتزام مصر الدعوة لمؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار، والبدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدًا على التزام مصر بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز قدراتها، بما يؤهلها للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها.

