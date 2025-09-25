الخميس 25 سبتمبر 2025
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو

ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة قبل مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة السادسة من الليجا.

ويلتقي برشلونة نظيره ريال أوفييدو في ختام الجولة السادسة من الليجا في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم.

1- ريال مدريد 18 نقطة
2- برشلونة 13 نقطة
3- فياريال 13 نقطة
4- إسبانيول 11 نقطة 
5- أتلتيك بيلباو 10 نقاط
6- خيتافي 10 نقاط
7- إلتشي 9 نقاط
8- أتلتيكو مدريد 9 نقاط
9- ريال بيتيس 9 نقاط
10- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط
11- فالنسيا 8 نقاط
12- إشبيلية 7 نقاط
13- أوساسونا 6 نقاط
14- رايو فاليكانو 5 نقاط
15- سيلتا فيجو 5 نقاط
17- ليفانتي 4 نقاط
18- ريال سوسييداد 5 نقاط
18- ريال أوفييدو 3 نقاط
19- مايوركا نقطتان
20- جيرونا نقطتان

 

