تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال أوفييدو، مساء اليوم الخميس في ختام مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

ويغيب لامين يامال وأليخاندرو بالدي عن صفوف برشلونة منذ التعادل مع رايو فاليكانو في نهاية أغسطس.

كما يغيب عن برشلونة بابلو جافي الذي خضع لجراحة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أشهر تقريبًا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال أوفييدو



حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، مارتن.

خط الوسط: دي يونج، بيدري.

خط الوسط المهاجم: رافينها، داني أولمو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فيران توريس.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد.

ويأتي ريال أوفييدو في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 3 نقاط فقط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بعدما حقق فوزًا في الجولة السادسة على حساب ليفانتي برباعية لهدف، مساء الثلاثاء.

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو



تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو



تذاع مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 1.

