موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفًا على ريال أوفييدو، مساء اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو


تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو


تذاع مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 1.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد.

ويأتي ريال أوفييدو في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 3 نقاط فقط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة  بعدما حقق فوزًا في الجولة السادسة على حساب ليفانتي برباعية لهدف، مساء الثلاثاء.

 

