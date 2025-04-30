من أكلات التراث، طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة، البصارة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهي مصنوعة من الفول والخضراوات وهي من أكلات التراث التي ما زالت تقدم حتى وقتنا الحالي.

وطريقة عمل البصارة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة، وهى تعتبر أكلة اقتصادية ومناسبة لآخر الشهر.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البصارة.

مكونات عمل البصارة:

كوب ونصف فول مدشوش (مقشر ومجروش)

حزمة بقدونس مفرومة

حزمة كزبرة خضراء مفرومة

حزمة شبت مفرومة (اختياري)

بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

ماء للسلق

للتقديم:

بصل مقلي (اختياري)

زيت زيتون أو زيت عادي للوجه

طريقة عمل البصارة:

انقعي الفول المدشوش في ماء دافئ لمدة ساعتين تقريبًا، ثم اشطفيه جيدًا.

في قدر على النار، ضعي الفول مع كمية مناسبة من الماء واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه حتى يطرى تمامًا.

بعد أن ينضج الفول، أضيفي البصل المفروم، الثوم المهروس، الكزبرة الجافة، الملح، الفلفل الأسود، والبقدونس والكزبرة والشبت.

اتركي المكونات تغلي معًا حتى تصبح طرية جدًا ويقل الماء.

استخدمي الخلاط اليدوي (الهاند بلندر) أو العادي لفرم الخليط حتى يصبح قوامه ناعمًا كالكريمة.

إذا احتاجت تخفيفًا أضيفي قليلًا من الماء المغلي.

التقلية (اختياري لكنها تعطي نكهة مميزة)، سخني ملعقة كبيرة زيت أو سمنة، أضيفي القليل من الثوم المفروم مع الكزبرة الجافة، وشوّحي حتى يصفرّ اللون، ثم ضعي التقلية فوق البصارة وقلّبي.

صبي البصارة في أطباق التقديم، وزينيها بالبصل المقلي أو بالقليل من الزيت حسب الرغبة.

تقدم ساخنة أو باردة مع العيش البلدي أو المخللات.

طريقة عمل البصارة

فوائد الفول

والفول من البقول المهمة التى اشتهرت بغناها بالبروتين، وله قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الفول:-

الفول المدمس مصدر غني بالبروتين النباتي، ويعتبر الفول خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يحاولون تقليل استهلاكهم للبروتين الحيواني.

يساعد البروتين الموجود في الفول على بناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة في الجسم.

الفول المدمس ضروري لصحة الجهاز المناعي.

الفول المدمس غني بالألياف الغذائية، والألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تسهيل عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما أن الألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الفول المدمس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو غني بالحديد الذي يعد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما يحتوي الفول على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الفول المدمس منخفض الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو الذين يتبعون حمية غذائية الاستفادة من تناول الفول المدمس كوجبة مغذية ومشبعة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامهم الغذائي.

يعتبر الفول المدمس مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

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