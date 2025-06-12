طريقة عمل البصارة، أكلة شعبية واقتصادية على قد الإيد

طريقة عمل البصارة، البصارة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن فول وخضروات.

وطريقة عمل البصارة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، وتتميز بأنها اقتصادية وغير مكلفة، خاصة بعد لحوم العيد.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البصارة.

مكونات عمل البصارة:-

2 كوب فول مدشوش (مقشر ومنقوع لمدة 4-6 ساعات)

بصلة كبيرة مقطعة

5 فصوص ثوم

1 حزمة شبت

1 حزمة كزبرة خضراء

1 حزمة بقدونس

1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف (اختياري)

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

زيت نباتي

بصلة مقطعة شرائح للتقلية

طريقة عمل البصارة:

يغسل الفول جيدا، ثم يوضع في قدر على النار مع كمية كافية من الماء.

يضاف إليه البصل والثوم ويترك حتى يغلي.

بعد أن يقترب الفول من النضج، تضاف الكزبرة والشبت والبقدونس.

تترك المكونات حتى تنضج تماما ويصبح الخليط طري.

تترك المكونات لتبرد قليلا، ثم تضرب في الخلاط الكهربائي أو باستخدام الهاند بلندر حتى تصبح ناعمة تماما.

يعاد الخليط إلى القدر مرة أخرى، ويضاف الملح، الكمون، والكزبرة الجافة، ويمكن إضافة قليل من النعناع المجفف حسب الرغبة.

يقلب جيدا ويترك على نار هادئة مع التقليب حتى تتماسك القوام قليلا.

في مقلاة، يسخن الزيت ويضاف إليه شرائح البصل حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

تسكب البصارة في أطباق، وتزين بالبصل المحمر على الوجه.

يمكن تقديم البصارة مع الخبز البلدي والمخللات.

تحفظ في الثلاجة لمدة يومين، ويمكن تسخينها على نار هادئة مع قليل من الماء.

البصارة مصدر غني بالبروتين النباتي، وتحتوي على كمية عالية من الألياف التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وهى وجبة مثالية للنباتيين.

طريقة عمل البصارة

ولعمل الفول المدمس

مكونات عمل الفول المدمس:-

نصف كيلو فول

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

ثمرة بصل

ليمونة كاملة

ماء

ربع كوب أرز مصري

ربع كوب عدس أصفر

ربع كوب قمح بليلة

طريقة عمل الفول المدمس:-

نغسل الفول جيدا وننقعه فى الماء ليلة كاملة.

ثم نغسله مرة أخيرة، ونضعه فى قدرة التدميس أو حلة حسب الرغبة، ثم نغسل الأرز والقمح والعدس ونضيفه للفول.

ثم نضيف الخضروات المذكورة والليمون نحدث بها فتحات من الاعلى ونضيفها.

ثم نصب عليهم ماء مغلى تغطى المكونات.

ثم نرفع القدرة على النار ونتركها تغلى ثم نتخلص من الريم الأبيض.

ثم نهديء النار ونغطى القدرة أو الحلة.

يجب مراقبة الفول بإستمرار مع تزويد الماء كلما نقصت.

وعقب تمام النضج نرفع الفول من على النار حيث يحتاج من 4 إلى 5 ساعات لتمام النضج.

ثم نتركه يبرد تماما، ثم نعبأه فى أكياس بلاستيك نظيفة ونحفظه بالفريزر، لحين استخدامه.

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