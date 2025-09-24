طريقة عمل البصارة، أكلة مصرية قديمة قيمتها الغذائية عالية

طريقة عمل البصارة، من الوصفات العربية القديمة، وينتشر هذا الطبق بشكل خاص في مصر والمغرب وبعض بلاد الشام، ويعتمد أساسًا على الفول المدشوش أو الفاصوليا الخضراء المجففة (حسب المناطق).



وهو طبق بسيط، مغذٍ، واقتصادي يُؤكل عادة في الإفطار أو كوجبة خفيفة وقت المساء، خاصة في فصل الشتاء. طعمه لذيذ، قوامه كريمي، ويمكن تزينه بزيت الزيتون أو السمن البلدي، ويقدّم مع الخبز البلدي أو المحمص.



مكونات البصارة (تكفي 4–6 أشخاص)

2 كوب من الفول المدشوش (أو الفول الحمصي المجروش حسب التوفر).

6 أكواب ماء تقريبًا (أو حسب الحاجة).

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم (اختياري عند بداية السلق أو للتشويح).

3 فصوص ثوم مهروسة.

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة ملح (يُضاف تدريجيًا حسب الذوق).

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2–3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو سمن بلدي (للتقديم ولنكهة أغنى).

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة أو بقدونس (اختياري).

رشة فلفل أحمر حار (بابريكا حارة) أو شطة حسب الرغبة.

عصرة ليمون (اختياري، لإضفاء حموضة خفيفة عند التقديم).

وقت التحضير والطهي

زمن التحضير: 10–15 دقيقة (نقع الفول إذا رغبت).

زمن الطهي: 45–60 دقيقة (قد يطول إذا لم يتم النقع).

المجموع: حوالي ساعة إلى ساعة وربع.

البصارة بالخطوات، فيتو

طريقة تحضير البصارة خطوة بخطوة

التحضير الأولي: ينقع الفول المدشوش في ماء بارد لمدة 2–4 ساعات أو طوال الليل إن أمكن؛ هذا يسرّع الطهي ويخفف من الغازات عند بعض الأشخاص. إذا استخدمت فولًا معلبًا أو مطبوخًا مسبقًا فقلّلي زمن الطهي أو استخدميه مباشرة بعد تصفيته.

سلق الفول: في قدر متوسط، ضعي الفول واغمريه بالماء (حوالي 3 أضعاف حجم الفول). أضيفي البصلة المفرومة إذا رغبتِ بطعم أخف وغني، ثم ضعي القدر على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان، بعدها اخففي النار واتركيه ينضج حتى يصبح الفول طريًا، عادة بين 30–45 دقيقة حسب النقع ونوع الفول.

التتبيل والطحن: عندما ينضج الفول، ارفعيه عن النار وصفيه قليلًا (احتفظي ببعض ماء السلق). استخدمي خلاط يدوي أو خلاط ثابت لطحن الفول إلى قوام كريمي. أضيفي تدريجيًا من ماء السلق حتى تصلين للقوام المرغوب (سميك أو أكثر سيولة حسب الذوق).

إضافة النكهة: أضيفي الثوم المهروس، الكمون، الملح، والفلفل الأسود إلى البصارة المطحونة وامزجي جيدًا. يمكنك إعادة القدر إلى نار هادئة لمدة 5–10 دقائق لتتجانس النكهات.

التقديم: قدّمي البصارة في طبق واسع، صبي فوقها زيت الزيتون أو السمن البلدي، وزينيها بالكزبرة أو البقدونس المفروم، ورشي القليل من البابريكا الحارة أو الفلفل الأحمر. قدّمِي معها شرائح ليمون وخبز طازج.

نصائح مهمة لنتيجة مثالية

إذا كانت البصارة سميكة جدًا بعد الطحن، أضيفي ماء سلق تدريجيًا بدل الماء العادي للحفاظ على النكهة.

لتحصلي على قوام أكثر نعومة، مرري البصارة من مصفاة دقيقة بعد الطحن.

لا تبالغي في الملح أثناء الطهي؛ الأفضل أن تضبطي الملح في النهاية بعد التذوق.

لإضافة لمسة مميزة، يمكنك قلي ملعقة صغيرة من الكمون مع القليل من الثوم في الزيت ثم صبها فوق البصارة كـ"تتبيلة" عطرية (تُسمى أحيانًا "زيت الكمون والثوم").

بديل صحي: استخدمي زيت زيتون بكر ممتاز بدل السمن للحفاظ على قيمة غذائية أعلى.

فوائد البصارة الغذائية

البصارة غنية بالبروتين النباتي والألياف، وتحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم. لكونها منخفضة الدهون (إذا استخدمتي زيتًا بسيطًا) فهي مناسبة كجزء من نظام غذائي متوازن، وتمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة بفضل محتواها من الألياف والبروتين.

أفكار لبعض البدائل

إضافة الخضار: يمكن إضافة السبانخ أو الشبت أثناء الطهي لنسخة خضراء ومغذية أكثر.

النسخة الحارة: زيادة كمية الشطة أو إضافة فلفل أخضر مفروم.

البصارة المغربية: تُحضر أحيانًا من الفول المدشوش مع زيت الزيتون، الكمون، والكزبرة، وتُقدّم باردة أو دافئة حسب العادة.

التخزين وإعادة التسخين

يمكن حفظ البصارة في الثلاجة داخل وعاء محكم لمدة 3–4 أيام. لإعادة التسخين، ضعيها على نار هادئة وأضيفي قليلًا من ماء السلق أو الماء العادي مع تقليب حتى تعود لقوامها المطلوب. لا تفرطي في التسخين لأن ذلك قد يؤثر على القوام والنكهة.

البصارة طبق تقليدي بسيط ومغذٍ يناسب كل الأوقات، وخاصة الأيام القادمة، مع انخفاض درجات الحرارة. بخطوات قليلة ومكونات بسيطة يمكن لأي شخص أن يحضّره في المنزل، ويعدّل النكهات بحسب الذوق — من إضافة الليمون والكمون إلى استخدام الزيت أو السمن.

