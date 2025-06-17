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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، وبالتزامن مع الصراع الإيراني الإسرائيلي الذى يؤثر على أسعار المعادن النفيسة حول العالم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5514 جنيهًا “بيع”، 5485 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4825 جنيهًا “بيع”، 4800 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4185 جنيهًا “بيع”، 4114 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  38600 جنيه “بيع”، 38400 جنيه “شراء.

 

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

 انتعش الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء طهران إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% يوم الإثنين.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار.

 

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار".

ضربت إسرائيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية يوم الاثنين، في حين أفاد مير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بوقوع أضرار جسيمة بأكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.

وحث ترامب، الذي عاد في وقت مبكر من قمة مجموعة السبع في كندا مساء الاثنين، الإيرانيين على إخلاء طهران، مشيرا إلى رفض البلاد لاتفاق كبح تطوير الأسلحة النووية.

كما أشارت تقارير إلى أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي البقاء على أهبة الاستعداد في غرفة العمليات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 36.41 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6 % إلى 1251.20 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1031.68 دولار.

 

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