رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سوق الذهب يشهد تقلبات غير مسبوقة، متوقعًا ارتفاعًا غير معتاد في الأسعار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

أسباب الاضطرابات في أسعار الذهب

أوضح ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه التغيرات الاستثنائية تأتي نتيجة الحروب والاضطرابات السياسية وتقلبات سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن السوق شهد خلال الساعات الأخيرة تصحيحًا في الأسعار، خاصة بالنسبة لـسعر جرام الذهب عيار 21.

دعوة للهدوء في التعامل

وشدد رئيس الشعبة على أن التعامل مع الذهب يتطلب هدوءًا وصبرًا، محذرًا من البيع والشراء السريع الذي يؤدي إلى إرباك السوق.

الذهب مخزن للقيمة

وأكد ميلاد أن الذهب يظل مخزنًا آمنًا للقيمة، ومفيدًا للراغبين في حماية أموالهم، لكنه نصح بعدم الشراء العشوائي والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية.

استراتيجية واضحة للمستثمرين

وقال ميلاد: "من يمتلك الذهب ويستفيد من ارتفاعه، يجب أن تكون لديه استراتيجية واضحة، ولا يتعامل معه إلا عند الحاجة الفعلية للحفاظ على القيمة."

