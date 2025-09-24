الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سوق الذهب يشهد تقلبات غير مسبوقة، متوقعًا ارتفاعًا غير معتاد في الأسعار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

 

أسباب الاضطرابات في أسعار الذهب

أوضح ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه التغيرات الاستثنائية تأتي نتيجة الحروب والاضطرابات السياسية وتقلبات سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن السوق شهد خلال الساعات الأخيرة تصحيحًا في الأسعار، خاصة بالنسبة لـسعر جرام الذهب عيار 21.

دعوة للهدوء في التعامل

وشدد رئيس الشعبة على أن التعامل مع الذهب يتطلب هدوءًا وصبرًا، محذرًا من البيع والشراء السريع الذي يؤدي إلى إرباك السوق.

الذهب مخزن للقيمة

وأكد ميلاد أن الذهب يظل مخزنًا آمنًا للقيمة، ومفيدًا للراغبين في حماية أموالهم، لكنه نصح بعدم الشراء العشوائي والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية.

استراتيجية واضحة للمستثمرين

وقال ميلاد: "من يمتلك الذهب ويستفيد من ارتفاعه، يجب أن تكون لديه استراتيجية واضحة، ولا يتعامل معه إلا عند الحاجة الفعلية للحفاظ على القيمة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس شعبة الذهب شعبة الذهب الذهب سعر صرف الدولار سعر جرام الذهب سوق الذهب

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب والدولار وارتفاع البيض والطماطم.. البورصة تربح 37 مليار جنيه.. وتحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى شهري تاريخيا

تراجع حذر فى سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

أول تحرك من وزارة الرياضة في أزمة وفاة لاعب تنس الطاولة

عرض ترامب مقابل شروط العرب، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي لوقف حرب غزة

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بفرصة كبيرة بالانتظار

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads