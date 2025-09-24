ميناء القاهرة الجوي يحصد جائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة

هنأ المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، جميع العاملين بالمطار، عقب فوز مطار القاهرة الدولي بجائزة قيادة المطارات المحورية في مجال الاستدامة لعام 2024 من المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا.

وأشاد بجهودهم المتميزة في مجالات حماية البيئة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية، وتنفيذ المبادرات الفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ويسهم في تعزيز تصنيف المطارات المصرية على المستويين الإفريقي والعالمي.

وجاء الفوز على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية في دورتها الرابعة والثلاثين، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعين للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، التي استضافتها مدينة لوساكا عاصمة زامبيا تحت شعار "تمكين المطارات الإفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي".

وأكد إسحق أن هذا التتويج يعكس التزام الشركة بالتطوير المستدام وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، كما يرسّخ مكانة مطار القاهرة كمحور رئيسي على خريطة الطيران الإفريقية والدولية، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين على ما يبذلونه من جهود تليق باسم مصر ومكانتها الريادية.

