الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ميناء القاهرة الجوي يحصد جائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

هنأ المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، جميع العاملين بالمطار، عقب فوز مطار القاهرة الدولي بجائزة قيادة المطارات المحورية في مجال الاستدامة لعام 2024 من المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا.

وأشاد بجهودهم المتميزة في مجالات حماية البيئة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية، وتنفيذ المبادرات الفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ويسهم في تعزيز تصنيف المطارات المصرية على المستويين الإفريقي والعالمي.

ميناء القاهرة الجوي يحصد جائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة

وجاء الفوز على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية في دورتها الرابعة والثلاثين، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعين للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، التي استضافتها مدينة لوساكا عاصمة زامبيا تحت شعار "تمكين المطارات الإفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي".

وأكد إسحق أن هذا التتويج يعكس التزام الشركة بالتطوير المستدام وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، كما يرسّخ مكانة مطار القاهرة كمحور رئيسي على خريطة الطيران الإفريقية والدولية، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين على ما يبذلونه من جهود تليق باسم مصر ومكانتها الريادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة ميناء القاهرة القابضة للمطارات التنمية المستدامة الشركة المصرية القابضة للمطارات القابضة للمطارات والملاحة الجوية المجلس الدولي للمطارات المطارات المصرية الملاحة الجوية شركة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

مواد متعلقة

مصر وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

وزير الطيران المدني يشارك في اجتماعات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو

مطارا الغردقة والإسكندرية يحصدان جوائز الاستدامة الإفريقية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads