الأمن يكشف ملابسات فيديو خناقة الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشادة كلامية بين قائد سيارة نقل "قلاب" وقائد دراجة نارية تابعة لإحدى شركات توصيل الطلبات حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 16 الجارى، حيث نشبت مشادة كلامية بين سائق مقيم بمحافظة سوهاج وعامل توصيل طلبات مقيم بمحافظة الجيزة، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تم استدعاء الطرفين، وأقرا بقيامهما بالصلح والتراضى وعدم رغبتهما فى اتخاذ أية إجراءات قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

