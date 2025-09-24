الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تضبط 5 متهمين في واقعة ترويج مخدرات بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله بعض الأشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحص، تم تحديد وضبط المتهمين وعددهم 5 أشخاص مقيمين بالقاهرة، وعُثر بحوزة اثنين منهم على كمية من المواد المخدرة.
وبمواجهتهم أقر 3 منهم بتعاطى المواد المخدرة، بينما اعترف الآخران بممارسة نشاطهم فى الاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

