زراعة الفيوم تبحث خطة مستقبلية لإنتاج لبن آمن صحيا ومطابق للمواصفات

المشاركون في الاجتماع، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم: إن المديرية استقبلت اليوم الدكتور عبد الرشيد فتحي منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بمديرية الزراعة بالجيزة، المشاركة في اجتماع  تنسيقي ضم إدارات الإنتاج الحيواني، والتخطيط والمتابعة، ومنسق حياة كريمة بمديرية الزراعة بالفيوم، ومنسق مراكز تجميع الألبان، وقسم الثروة الحيوانية، بهدف زيادة إنتاج الفيوم من الألبان المطابقة للمواصفات القياسية، وتقديم كوب لبن آمن صحيا للمواطنين.

محاور الاجتماع للوصول إلي كوب لبن آمن

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الاجتماع دار حول التخطيط لإنتاج كوب لبن نظيف وأمن صحيا للمواطنين، ومطابق للمواصفات، من خلال توعية الفلاح من اللبن الأول واستمرار المتابعة البيطرية للماشية، النقل  الصحيح والصحي بواسطة المورد الصغير حتى نضمن  سلامة اللبن، والمتابعة اليومية لمراكز تجميع الألبان، والمتابعة الفنية للتأكد من استيفاء مراكز تجميع الألبان للمواصفات الفنية والإنشائية، وكفاءة المعدات، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين.

 

زراعة الفيوم تنظم يومًا إرشاديًا للتوعية بأمراض الذرة الشامية وطرق مكافحتها

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية بمركز طامية عن الطرق الصحيحة لجني القطن

وتم التوصية بتفعيل نظام المزاد العلني لمراكز تجميع الألبان، وأهمية تحفيز كبار منتجي الألبان على المشاركة فيه وتقديم الدعم لتعظيم الاستفادة من المراكز.

