ندوة بديوان محافظة الفيوم عن استخدام التكنولوجيا والأمن السيبراني

شهد كامل علي غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم، الندوة التوعوية "أهمية استخدام التكنولوجيا والأمن السيبراني"، التي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

مواجهة الهجمات السيبرانية

وقال السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إن التحديات التى تمر بها معظم دول العالم يتم مواجهتها تكنولوجيًا خاصة الهجمات السيبرانية، بهدف حماية مؤسساتها والحفاظ على أمن معلوماتها، والحروب في العصر الحديث هى حروب إلكترونية وليست تقليدية، والتطور العلمي يفرض نفسه.

 

محاور الندوة

وقد تناولت الندوة عددًا من المحاور  منها، تاريخ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودوره في تعزيز قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، والمهارات الأساسية للأمن السيبراني ومخاطر الاستخدام المفرط وغير الآمن للإنترنت، والتعريف بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، بجانب مناقشات المستهدفين بالندوة وعرض الرؤى والمقترحات حول التكنولوجيا الحديثة وعالم الاتصالات وأمن المعلومات.

 

توفير فرص عمل ورعاية صحية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

وتهدف الندوة إلى نشر الوعي حول أهمية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسئول، وضمان حماية المعلومات الشخصية والخصوصية، والتحذير من المخاطر الأمنية والهجمات السيبرانية المحتملة عبر الإنترنت، وكيفية استخدام الهواتف الذكية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، وتشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا بشكل آمن في تعلمهم بما يتواكب مع لغة العصر، من أجل تطوير قدراتهم الشخصية والمهنية.

