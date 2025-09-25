بعثة الجامعة العربية: إعلان نيويورك وضع واشنطن أمام معادلة جديدة وخطة لتدريب 10 آلاف شرطي فلسطيني

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع مع زعماء الدول العربية والإسلامية جاءت استجابة مباشرة للرسائل الصادرة عن القمم الطارئة والسابقة في قطر والسعودية ومصر، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة وضعت واشنطن أمام معادلة جديدة بعد اعتراف أكثر من 160 دولة بالدولة الفلسطينية.

ترامب يعيد تموضع بلاده

أوضح عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على شاشة إم بي سي مصر، أن ترامب استشعر وصول الوضع إلى مرحلة اعتراف شبه دولي كامل بدولة فلسطين، ورأى أن من الأفضل أن تبقى الولايات المتحدة طرفًا في المعادلة بدلًا من أن تنعزل عن مسار دولي مغاير.

نتنياهو خارج الحسابات

وشدد رئيس بعثة الجامعة العربية على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير قادر على التأثير على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مضيفًا: "حتى لو استمر تأثير إسرائيل على الموقف الأمريكي، فإنه لن يغير من مواقف تلك الدول".

مشروع قرار في الأمم المتحدة

وكشف عبدالفتاح أن الجامعة العربية ستتقدم بمشروع قرار للأمم المتحدة لضم فلسطين كعضو أساسي، مؤكدًا أن مؤتمر حل الدولتين في يوليو الماضي أصدر "إعلان نيويورك" الذي وضع خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب خطة للتعافي وإعادة الإعمار.

تدريب 10 آلاف شرطي فلسطيني

وفي سياق متصل، أعلن عبدالفتاح أن هناك خطة لتدريب نحو 10 آلاف شرطي فلسطيني لتسلم مهام الأمن في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، موضحًا أن التدريب سيجري في مصر والأردن وعدة دول إسلامية، بحيث يكون هؤلاء العناصر تابعين مباشرة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف السفير أن المباحثات تناولت تشكيل قوة استقرار مؤقتة تبدأ بالتمركز على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية، ثم تدخل القطاع بالتنسيق مع تل أبيب وواشنطن، على أن يتزامن ذلك مع انسحاب تدريجي لقوات حماس والقوات الإسرائيلية من غزة.

تعاون لا تصادم مع واشنطن

واختتم عبدالفتاح بالتأكيد على أن الهدف من مؤتمر حل الدولتين ليس التصادم مع الولايات المتحدة، بل التعاون معها لضمان نجاح الخطوات المستقبلية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.