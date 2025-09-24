عرض ترامب مقابل شروط العرب، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي لوقف حرب غزة

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة "واثقة" من إمكانية تحقيق انفراجة في ملف غزة خلال أيام، مؤكّدًا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المكونة من 21 نقطة، عُرضت على عدد من قادة الدول العربية والإسلامية في اجتماع متعدد الأطراف بنيويورك.

تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب فى غزة

وتشمل خطة ترامب لوقف حرب غزة وفق ما نشر موقع “أكسيوس” الأمريكي النقاط التالية:

الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين.

وقف إطلاق نار دائم.

انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع.

إنشاء آلية حكم في غزة من دون حماس.

تشكيل قوة أمنية تضم فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.

تمويل عربي وإسلامي للإدارة الجديدة وإعادة إعمار غزة.

مشاركة ما للسلطة الفلسطينية في الترتيبات.

شروط العرب لدعم خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

عدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية أو غزة.

عدم احتلال أجزاء من القطاع.

عدم بناء مستوطنات في القطاع.

وقف تقويض الوضع القائم بالمسجد الأقصى.

زيادة فورية للمساعدات الإنسانية.

مشاركة عربية وإسلامية واسعة

وشارك في الاجتماع قادة من قطر والأردن وتركيا ومصر والسعودية والإمارات وباكستان وإندونيسيا، حيث تم مناقشة تفاصيل خطة غزة وسبل تنفيذها بما يضمن استقرار غزة وتحقيق تسوية سلمية.

التفاوض مع إيران والملف النووي

وكشف ويتكوف عن رغبة واشنطن في التفاوض مع إيران بشأن ملفها النووي، في وقت يقترب فيه موعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على طهران.

ضغوط أوروبية وإيرانية لتفادي التصعيد

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن إيران تمر بـ"موقف صعب"، بينما تسعى الأطراف الأوروبية والإيرانية إلى تفادي التصعيد قبل الموعد النهائي في 27 سبتمبر، لتجنب أي أزمة إضافية على الساحة الدولية.

