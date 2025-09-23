الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ليفربول بـ10 لاعبين يفوز على ساوثهامبتون 2-1 ويصعد لدور الـ 16 بكأس كاراباو

ليفربول، فيتو
فاز فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب أنفيلد، ضمن دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو).

سجل هدفي ليفربول، ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي، بينما سجل شيا تشارلز هدف ساوثهامبتون.

وتعرض هوجو إيكيتيكي للطرد في الدقيقة 86.

غياب محمد صلاح للراحة

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون من أجل إراحته، بقرار من المدرب آرني سلوت.

أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون 

سيطر ليفربول على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على مرمى ساوثهامبتون، فيما كانت الفرص الأخطر من نصيب ساوثهامبتون من خلال الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

وفي الدقيقة 42، أهدر ساوثهامبتون فرصة ذهبية للتقدم، بعد اصطدام كرة آدم أرمسترونج في العارصة.

وفي الدقيقة 43، رد ليفربول بخطف هدجف التقدم عن طريق أليكسندر إيزاك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو

جاء تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فريمبونج، جو جوميز، جيوفاني ليوني، آندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، نيوني، كورتيس جونز، فيديريكو كييزا، ألكسندر إيزاك.

خط الهجوم: ريو نجوموها.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من فريدي وودمان، ميلوس كيركيز، برادلي، هوجو إيكتيكي، ويليامز، جوردون، موريسون، دانس.

