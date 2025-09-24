الأربعاء 24 سبتمبر 2025
تعادل سلبي بين الإسماعيلي وإنبي في الشوط الأول

الإسماعيلي وإنبي
الإسماعيلي وإنبي

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري المصري

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم خلال الشوط الأول الذي شهد خطورة نسبية من الإسماعيلي ولكن خرج الشوط بالتعادل السلبي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وحقق إنبي تحت قيادة مدربه حمزة الجمل انتصارين خلال 7 لقاءات خاضها حتى الآن، وذلك مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويمتلك فريق إنبي في رصيده حاليًا 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وخلال 7 مباريات خاضها حتى الآن سجل الفريق 7 أهداف واستقبل مرماه 5 أهداف.

وعلى الجهة الأخرى، يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 21 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، حصدهم على مدار 7 لقاءات حقق خلالهم تعادل وفوز وحيد مقابل 5 هزائم.

ويدير لقاء إنبي والإسماعيلي طاقما تحكيما يقوده حكم الساحة محمود ناصف، ويعاونه محمد محمود لطفي ومحمد سعيد شيكا مساعدين، وحسن محمود حكم رابع، بجانب خالد الغندور حكم فيديو، وأحمد زيدان مساعد حكم فيديو.

 

الاسماعيلي الاسماعيلي وانبي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز بطولة الدوري المصري الممتاز

