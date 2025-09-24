صراع الكبار في الليجا، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميًا عن موعد الكلاسيكو المنتظر في الدوري الإسباني، والذي سيجمع بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

موعد مباراة الكلاسيكو

وسيقام اللقاء المرتقب يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، وذلك في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويترقّب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة التي تُعد من أبرز وأقوى مباريات الموسم، لما تحمله من إثارة وتاريخ طويل من التنافس، إضافة إلى تأثيرها المباشر على صدارة الترتيب في الدوري الإسباني.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة فيما يحتل برشلونة المركز الثاني بفارق 5 نقاط ويتميّز بوجود مباراة مؤجلة قد تغير مأزقه في الصدارة.

ريال مدريد يستفيد من بدايته القوية هذا الموسم في الحفاظ على الصدارة، بينما يسعى برشلونة لاستغلال فرصته للضغط على المتصدر وقلص الفارق قبل مواجهة «الكلاسيكو» المقبلة.

