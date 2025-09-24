مونديال 2030 يدخل عصر المفاجآت، زيادة المنتخبات تغير قواعد اللعبة

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مناقشات جادة بشأن مقترح لتوسيع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2030 ليصل إلى 64 منتخبًا بدلًا من 48، في خطوة تهدف إلى جعل النسخة المئوية من البطولة حدثًا استثنائيًا يشمل أكبر عدد ممكن من المنتخبات حول العالم.

مقترح مثير داخل الفيفا

يأتي هذا المقترح كجزء من رؤية تهدف إلى تعزيز الشمولية وتوسيع رقعة المشاركة العالمية، لا سيما وأن نسخة 2030 ستُقام في عدة دول عبر ثلاث قارات، ما يُشكل مناسبة فريدة لتجربة جديدة في تاريخ البطولة.

ويعكس هذا التوجه رغبة بعض الاتحادات القارية، خصوصًا في أمريكا الجنوبية، تزامنا مع إحياء ذكرى مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة لكأس العالم بطريقة غير مسبوقة.

في المقابل، يواجه المقترح اعتراضات من بعض الاتحادات القارية التي أبدت تخوفها من تعقيدات تنظيمية ولوجستية محتملة، إلى جانب تأثيرات محتملة على جودة المنافسة والضغط الزمني على البطولات المحلية والدولية.

ولا يزال القرار النهائي بيد مجلس فيفا، الذي من المتوقع أن يدرس المقترح من جميع جوانبه قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

