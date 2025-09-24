مسلسل وتر حساس 2 الحلقة الرابعة، مكائد وخيانة تهدد علاقة رشيد وفريدة

تواصلت الأحداث المثيرة في الحلقة الرابعة من مسلسل وتر حساس 2، حيث يستمر في رشيد زيارة والده الذي طلب رؤية أبنائه، لكن رشيد أكد أن الوقت غير مناسب، واعدًا إياه بأنه سيأتي بهما عندما يحين الوقت.

في المقابل، بدأت فريدة استعداداتها لزفافها على رشيد رغم عدم حصولها على موافقة مباشرة من والدها، لتقرر أن ترافقها هاجر إلى صالون داليا، شقيقة سلمى طليقة رشيد، وهناك التقت أيضا برغدة (هيدي كرم) التي خرجت مؤخرًا من السجن وحضرت لداليا لتحصل على حقها الشرعي في العيادة، وسمعت رغدة صدفةً حديث فريدة عن زواجها من رشيد كما شعرت داليا أيضا بالصدمة من الخبر.

وبينما فضلت داليا الصمت بعدما علمت أن العريس هو طليق شقيقتها، قررت رغدة التواصل مع رشيد لتهنئه بزواجه وتطلب لقاءه.

وعلى جانب آخر، حاولت هاجر مصالحة هاشم وإقناعه بأنها لم تخنه، لكنه رفض تصديقها وأغلق الباب أمام أي عودة، فيما يعيش أدهم حالة من الإحباط قبل أن تمنحه مساعدته بارقة أمل عندما دخل عليها المكتب صدفة ووجدها تجمع قصاصات إبداعاته في التصميم التي كان يمزقها وتخبره أنه مصمم موهوب.

أما المفاجأة الكبرى، فكانت في وقوع رشيد في فخ مدبر من قبل فتاة تابعة لهاشم، حيث قررت الفتاة استدراجه إلى لقاء في مكان عام، وخلال جلستهما، اقتربت الفتاة منه، ليلتقط أحد الأشخاص التابعين لهاشم صورة تجمعهما وتُرسل مباشرة إلى فريدة.

الصدمة دفعت فريدة إلى مواجهة رشيد بمساعدة هاشم، حيث وصلوا إلى فيلا الفتاة ورأوها تضع يدها على عنق رشيد، ما جعل فريدة في حالة ذهول تام، بينما شعر هاشم بالانتصار الخفي بعد أن أصبح مستقبل علاقة رشيد وفريدة على المحك.

مسلسل وتر حساس 2

ويأتي “وتر حساس 2” ليستكمل مسار الشخصيات من الجزء الأول ويكشف عن تطورات جديدة تحمل الكثير من الحب والصراعات والخيانة.

ومسلسل وتر حساس 2 بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، ويشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول وهم الفنان محمد علاء والفنانة هيدي كرم والفنانة هاجر عفيفي، بينما انضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي.

الغائبون عن أحداث الجزء الثانى

ويشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، إلى جانب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، إذ انتهى دورها بمقتلها في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول، كذلك يغيب الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث ينتهي مساره الدرامي بدخول السجن بتهمة قتل "ليلى".

