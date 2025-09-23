الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميمي جمال ضيفة فضفضت أوي غدًا

ميمي جمال ومعتز التوني،
ميمي جمال ومعتز التوني، فيتو

كشفت منصة Watch It عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك” عن ضيفة أحدث حلقات برنامج “فضفضت أوى" والمقرر عرضها غدا الأربعاء.

ونشر حساب المنصة صورة تجمع المخرج معتز التوني، مقدم البرنامج، مع الفنانة ميمي جمال ضيفة الحلقة الجديدة.  

وأضاف حساب المنصة تعليق “ ميمي جمال وصلت والقعدة هتحلو".

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميمي جمال فضفت أوي برنامج فضفضت أوى معتز التوني

مواد متعلقة

الحلقة الثانية من "نور مكسور" تكشف عن مفاجأة في علاقة نور إيهاب ويوسف عمر

مسلسل وتر حساس الحلقة الأولى، رشيد يعود من السفر لتنفيذ خطة انتقامية

بدء عرض مسلسل وتر حساس 2، الليلة

قبل انطلاقه الليلة، يانجو بلاي تشوق الجمهور لمسلسل وتر حساس 2

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

محاولات للتعدي على الأب قاتل ابنته بالإسكندرية قبل وفاته وجثته لم يتسلمها أحد

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads