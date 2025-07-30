الأربعاء 30 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

كل ما تريد معرفته عن مسلسل وتر حساس لغادة عادل

وتر حساس
وتر حساس

انطلق تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس وذلك بعد نجاح كبير للجزء الأول الذي شارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة صبا مبارك والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم.

ويعرض الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس”، في نهاية شهر سبتمبر المقبل، عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل وتر حساس 2

ومسلسل وتر حساس 2 سيكون بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، وسيشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول وهم الفنان محمد علاء والفنانة هيدي كرم والفنانة هاجر عفيفي، بينما سينضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي. 


أبطال مسلسل وتر حساس الجزء الاول

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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