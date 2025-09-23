الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، موعد عرض حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

أبطال حكاية نور مكسور،
أبطال حكاية نور مكسور، فيتو

يترقب الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من حكاية نور مكسور، آخر حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، بعد تصاعد الأحداث وظهور مفاجآت قلبت مسار القصة رأسًا على عقب، ما يترك الجمهور متشوقًا لمعرفة النهاية المنتظرة للصراع بين الماضي والحاضر.

موعد عرض حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من حكاية نور مكسور التي تحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة DMC، مع إعادة أولى في الثانية صباحًا، وإعادة ثانية في التاسعة صباح الخميس.   

كما تُعرض الحلقة عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، على أن تُعاد في الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.  

وإلى جانب العرض التلفزيوني، تتوفر الحلقة الأخيرة من حكاية نور مكسور غدا الأربعاء في السابعة مساءً عبر منصتي “شاهد” و“Watch It”. 

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور آخر حكايات مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبوذكري وإخراج محمود زهران.

وكشف النجوم المشاركون في "نور مكسور" عن سعادتهم بالمشاركة في الحكاية الأخيرة، مؤكدين أن النص يحمل الكثير من المفاجآت الدرامية، وأن الحلقات ستفتح بابًا جديدًا للتأويل والنقاش بعد كل عرض، وهو ما يتماشى مع طبيعة المسلسل التي تربط بين التشويق والدراما النفسية. 

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يُعرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق الدراما هذا العام.

الجريدة الرسمية
