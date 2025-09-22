الإثنين 22 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

حكاية نور مكسور الحلقة الثالثة، نور إيهاب تضع مخدرات في منزل يوسف عمر وتبلغ عنه

نور إيهاب، فيتو
نور إيهاب، فيتو

دارت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية نور مكسور، آخر حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بمشهد يجمع نور (نور إيهاب) بطبيبها النفسي (إسماعيل شرف)، قبل أن تأخذنا الأحداث إلى مواجهة جديدة بين الماضي والحاضر، تكشف صراعها الداخلي ورغبتها في الانتقام.  

يظهر كريم (يوسف عمر) مساندا لنور، مؤكدًا أنه مستعد للارتباط بها، وأخبرها أنه “بلا أهل”، وكلمات كريم تعيدها بذاكرتها إلى خطيبها السابق يوسف (أسامة الهادي)، الذي صدمها باتهامات جارحة بعدما صارحته بأنها تعرضت للاغتصاب من رامي (حازم سمير)، ليتركها غاضبًا ويعيد لها دبلة الخطوبة في مشهد مؤثر جمعهما مع والدتها.  

في المقابل، يعيش كريم لحظات إنسانية مع والدته (فيدرا)، يحاول خلالها مصارحتها بمشاعره تجاه نور.

والأحداث تزداد توترًا مع ظهور شخصية إسراء، سيدة من حي شعبي تسلم نور مخدرات بناء على طلبها، بعدها تدعو نور كريم للغداء في منزله، حيث يتقربان أكثر بينما تتجول في بيته وتتعرف على تفاصيل حياته الخاصة وأزماته العائلية.  

لكن وراء هذا التقارب خطة خفية، إذ تخبر نور صديقتها ليلى (تقى حسام) أنها تنوي الانتقام من رامي عبر إيذاء ابنه كريم، لترد له الصاع صاعين وتنتقم منه. 

وتستغل نور ثقة كريم، وتأخذ منه مفتاح شقته بحجة استخدام سيارته، ثم تتسلل إلى منزله وتضع المخدرات بداخله. 

المفاجأة الكبرى جاءت في المشهد الختامي حينما تتصل نور بالشرطة وتبلغ عن كريم بأنه يتاجر في المخدرات، مؤكدة أن بحوزته مواد ممنوعة داخل شقته دون الإفصاح عن هويتها.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور آخر حكايات مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبوذكري وإخراج محمود زهران.

