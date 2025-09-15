الإثنين 15 سبتمبر 2025
موعد عرض مسلسل وتر حساس 2 الحلقة الأولى

مسلسل وتر حساس
مسلسل وتر حساس

ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول وما أثاره من تفاعل كبير بين الجمهور.  

وتبدأ قناة ON عرض مسلسل وتر حساس 2 الحلقة الأولى من المسلسل يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع عرضه عبر منصة يانجو بلاي.  

ويأتي “وتر حساس 2” ليستكمل مسار الشخصيات ويكشف عن تطورات جديدة تحمل الكثير من الحب والصراعات والخيانة، وسط توقعات بأن يشهد العمل مفاجآت مثيرة تزيد من تشويق المشاهدين. 

برومو مسلسل وتر حساس 2

 طرحت قناة ON مؤخرا برومو مسلسل “وتر حساس 2”، ويأتي تقديم الجزء الثانى من مسلسل “وتر حساس” استكمالًا للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول عند عرضه فى أكتوبر الماضى، وهو ما دفع صنّاع العمل إلى تقديم موسم ثانٍ، مع إدخال خطوط درامية جديدة وشخصيات إضافية تزيد من ثراء الأحداث، تتصدر هذه الأسماء النجمة غادة عادل التي تجسد شخصية فريدة تمتلك دار أزياء وتتزوج من محمد علاء.

وينضم الفنان كمال أبو رية ليجسد شخصية مصمم أزياء مشهور ووالد غادة عادل في العمل، وتظهر المفارقة حين يتزوج من رانيا منصور التى تلعب دور الصديقة المقربة لابنته، لتتشابك الخيوط الدرامية وتفتح أبوابًا لصراعات جديدة، ويشارك أيضًا الفنان محمد محمود عبد العزيز بدور محوري لم يكن موجودًا في الجزء الأول، حيث يجسد شخصية نجل كمال أبو رية وشقيق غادة عادل.

 

الغائبون عن أحداث الجزء الثانى

ويشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، إلى جانب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، إذ انتهى دورها بمقتلها في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول، كذلك يغيب الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث ينتهي مساره الدرامي بدخول السجن بتهمة قتل "ليلى".

