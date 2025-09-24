الأربعاء 24 سبتمبر 2025
النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة اتهام طالبة لطبيب أسنان بالتحرش بالوراق

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في اتهام طالبة طبيب أسنان بالتحرش بها داخل عيادته في منطقة الوراق بالجيزة، مستغلا قربه منها اثناء علاجها.

اتهام طبيب أسنان بالتحرش 

البداية كانت بتلقى مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الوراق بإبلاغ طالبة 18 عاما، بتعرضها للتحرش من طبيب أسنان أثناء علاجها، حيث قام بملامسة أجزاء حساسة بجسدها فانصرفت من عيادته وتوجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده.

ألقت قوة أمنية القبض على الطبيب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

