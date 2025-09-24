النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة اتهام طالبة لطبيب أسنان بالتحرش بالوراق

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في اتهام طالبة طبيب أسنان بالتحرش بها داخل عيادته في منطقة الوراق بالجيزة، مستغلا قربه منها اثناء علاجها.

اتهام طبيب أسنان بالتحرش

البداية كانت بتلقى مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الوراق بإبلاغ طالبة 18 عاما، بتعرضها للتحرش من طبيب أسنان أثناء علاجها، حيث قام بملامسة أجزاء حساسة بجسدها فانصرفت من عيادته وتوجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده.

ألقت قوة أمنية القبض على الطبيب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.