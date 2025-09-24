معاينة النيابة تكشف سبب حريق شقة بكرداسة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق تسبب في إصابة شخص وزوجته إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة.

وكشفت المعاينة الأولية أن تسريب غاز وراء اندلاع الحريق، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

نشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عن النيران إصابة شخص وزوجته ونقلوا إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.