الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معاينة النيابة تكشف سبب حريق شقة بكرداسة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق تسبب في إصابة شخص وزوجته إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة

وكشفت المعاينة الأولية أن تسريب غاز وراء اندلاع الحريق، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة. 

نشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عن النيران إصابة شخص وزوجته ونقلوا إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة نيابة الجيزة كرداسة

مواد متعلقة

تفاصيل صادمة في واقعة مقتل ربة منزل بكرداسة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads