تصالح ضحايا مطاردة طريق الواحات مع المتهمين

شهدت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، أولى جلسات نظر استئناف 3 طلاب جامعيين و"سائق أوبر" في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات أكتوبر، على حكم حبسهم 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وأكد دفاع المتهمين الأربعة المستشار نادي رشدي، ودفاع المجني عليهن نبيل سكر وإبراهيم السعيد، تصالح أسر المجني عليهن مع المتهمين عن الاتهام الثاني الإصابة والثالث الإتلاف.

ووصل منذ قليل، المتهمون في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات، إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر.

