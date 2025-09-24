اعترافات المتهم بالتسبب في إصابته طفله الرضيع بكسر في الجمجمة بالجيزة

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة تفاصيل تعدي شخص على زوجته بالضرب وسحلها أثناء حملها رضيعهما؛ ما أسفر عن إصابتها بسحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة طفلهما الرضيع البالغ من العمر شهرين بكسر في الجمجمة، إثر سقوطه من يدها على الأرض أثناء ضرب زوجها لها.

إصابة رضيع بكسر في الجمجمة

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا بحضور ربة منزل (30 سنة) لقسم شرطة الوراق مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة، وحررت محضرا تضررت فيه من زوجها بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح، مما أدى إلى سقوط طفلها الرضيع (شهرين) من يديها على الأرض، فتسبب ذلك في إصابته بكسر في الجمجمة.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأقر الزوج المتهم خلال التحقيقات بتفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه دخل في مشادة كلامية مع زوجته تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها عليها بالضرب مستخدما يديه، ما أدى إلى سقوطها أرضا وهي تحمل طفلهما الرضيع.

وأوضح أنه نتيجة لذلك سقط الطفل من يدها على الأرض، وأصيب بكسر في الجمجمة دون أن يقصد إلحاق الأذى به، مشيرا إلى أنه كان في حالة انفعال شديد أثناء الواقعة، لافتا إلى أن المشاجرة حدثت بسبب خلافات أسرية.

