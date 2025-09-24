الأربعاء 24 سبتمبر 2025
التحقيقات تكشف سبب إشعال عاطل النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بعدما سكب البنزين عليه في منطقة منشأة القناطر

وكشفت التحقيقات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج شقيقته الذي سكب على المجنى عليه بنزين وأشعل النيران في جسده بعد خلافات نشبت بينهما لرفض زوجته العودة للمنزل، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.  

قيام شخص بإشعال النيران في جسد طالب

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا أسرة المجنى عليه بقيام شخص بإشعال النيران في جسد طالب، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة طالب بحروق في أماكن متفرقة من جسده. 

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.  

النيابة العامة منطقة منشأة القناطر نيابة الجيزة منشأة القناطر

