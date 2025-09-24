الأربعاء 24 سبتمبر 2025
شهود العيان يكشفون تفاصيل مقتل مسن بالجيزة

التحقيق في الواقعة
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع مسن بضربة فأس على رأسه بمدينة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بسبب خلافات سابقة.  

وكشفت التحقيقات مصرع مسن نتيجة وقوع مشاجرة على الميراث بمنشأة القناطر، ولقي على إثرها مصرعه متأثرا بإصابته ضربا بفأس.  

أقوال شهود العيان في الحادث 

وكشفت شهود عيان من أهالي المنطقة أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وأحد أقاربه بسبب خلافات الميراث، وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة حادة، قام خلالها المتهم بالتعدي على الضحية بضربة فأس في رأسه فسقط غارقا في دمائه.

وأضاف الشهود أن المشاجرة أثارت الذعر بين الأهالي الذين حاولوا التدخل لفض المشاجرة، إلا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه فاقدا للوعي، فتم الاستعانة بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصوله.

وأفادوا بأن الخلافات بين الطرفين قديمة وتجددت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حتى انتهت بتلك الجريمة. 

مصرع مسن بضربة رأس 

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد مصرع مسن في مشاجرة بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

محافظة الجيزة منشأة القناطر غرفة عمليات النجدة

