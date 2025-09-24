الأربعاء 24 سبتمبر 2025
بعد قليل، نظر دعوى اتهام هالة صدقي لخادمتها بالتشهير والابتزاز

تنظر محكمة جنح العمرانية بعد قليل دعوى اتهام الفنانة هالة صدقي لخادمتها بالسب والتشهير وابتزازها للضغط عليها لإعادتها للعمل معها مرة أخرى.

 

دعوى هالة صدقي ضد خادمتها

البداية كانت بتقدم محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزاز عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى، وإلا سيتم التشهير بها عن طريق السوشيال ميديا.

كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات بثتها المشكو في حقها عن طريق حساب فيس بوك الخاص بها، والسوشيال ميديا.

