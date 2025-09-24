الاحتفال بتخريج دفعتين جديدتين من برنامج "بيت جميل لفنون الحرف التراثية" بمركز الفسطاط

احتفالًا بتخريج دفعتين جديدتين من برنامج "بيت جميل لفنون الحرف التراثية"، يستعد مركز الحرف التقليدية بالفسطاط لاستضافة حفل التخرج غدا الخميس الموافق 25 سبتمبر.

يُقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، ويُشرف عليه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يُعدّ برنامج "بيت جميل" من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على الحفاظ على الحرف التقليدية المصرية وحمايتها من الاندثار.

يعتمد البرنامج على منهج دراسي متكامل يجمع بين التدريب الأكاديمي والعملي، ويشمل دراسة مجموعة واسعة من المهارات مثل الزخارف الهندسية والنباتية، والرسم الحر، والتصميم، والدراسات اللونية.

تتضمن السنة الأولى من البرنامج ست محاضرات تعريفية بـالحرف التراثية، تليها مرحلة التخصص في السنة الثانية حيث يقوم الطلاب بتنفيذ مشروعات تطبيقية وزيارات ميدانية للمتاحف والمواقع الأثرية، ويختتم الطالب مسيرته التعليمية في البرنامج بتقديم مشروع تخرج متكامل خلال الفصل الدراسي الرابع، يعكس خلاصة المعارف والمهارات التي اكتسبها على مدار عامين.

يُجسّد هذا الحفل تتويجًا لجهود صندوق التنمية الثقافية في إعداد جيل جديد من الحرفيين والفنانين، القادرين على إحياء الفنون التراثية وتطويرها، مما يُعزز استدامة الهوية الثقافية المصرية ويضمن استمرارية هذه الحرف كجزء أصيل من التراث الحضاري للبلاد.

