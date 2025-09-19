صالون حجازي يناقش مستقبل اللغة العربية في التعليم

ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) التابع لصندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء الأحد 21 سبتمبر، بمقره بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، أمسية جديدة من أمسيات صالون أحمد عبد المعطي حجازي بعنوان "العربية في المناهج الدراسية".

ويدير الصالون الدكتور حسن علي، عميد كلية الإعلام بجامعة المدينة، بمشاركة كل من الناقد والأكاديمي أحمد عمار، والناقد والأكاديمي محمد عبد الباسط عيد، فيما يتخلل الأمسية فقرات إلقاء شعري لفنانتي الإلقاء سلمى ناصر الأشرم ونيرة سعيد، إلى جانب فقرة فنية يقدمها الفنان أشرف علي.

وفي هذا السياق، صرّح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، قائلًا: "إن قضايا اللغة العربية في مناهجنا الدراسية تمثل جوهرًا أصيلًا في مشروعنا الثقافي، فهي ليست مجرد وسيلة للتعليم وإنما أداة لتشكيل الهوية وحفظ الوجدان الجمعي، ومن هنا يأتي دور بيت الشعر في فتح مساحات حوار جادة بين الأكاديميين والمبدعين لوضع قضايا اللغة في قلب الاهتمام العام".

ويؤكد هذا النشاط الدور المتنامي الذي يقوم به صندوق التنمية الثقافية كذراع تنفيذية لوزارة الثقافة، في توفير منصات للحوار والإبداع، وإتاحة مراكز الإبداع التابعة له كجسور للتواصل بين المثقفين والجمهور، بما يعزز من مكانة الثقافة العربية ويربط التراث بالحاضر..

