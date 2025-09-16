قصر الأمير طاز يستضيف حفل "موزايك" للفنان محمد شرارة

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، أمسية موسيقية جديدة بعنوان "موزايك" يحييها الفنان محمد شرارة، وذلك في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر.

محمد شرارة هو أحد أبرز العازفين المصريين على آلة الكمان، وحفيد الموسيقار الكبير عطية شرارة، عُرف بتقديمه مشروعًا موسيقيًا يمزج بين الموسيقى العربية والجاز تحت اسم "موزايك جاز"، وشارك في عدد من الفعاليات الفنية المميزة.

يأتي الحفل في إطار الدور الذي يقوم به الصندوق في إحياء الفنون المتنوعة وإتاحة الفضاءات الثقافية التاريخية – مثل قصر الأمير طاز – لاحتضان التجارب الموسيقية المعاصرة التي تعكس ثراء المشهد الفني المصري.

