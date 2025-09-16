الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قصر الأمير طاز يستضيف حفل "موزايك" للفنان محمد شرارة

حفل موزايك، فيتو
حفل موزايك، فيتو

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، أمسية موسيقية جديدة بعنوان "موزايك" يحييها الفنان محمد شرارة، وذلك في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر.

محمد شرارة هو أحد أبرز العازفين المصريين على آلة الكمان، وحفيد الموسيقار الكبير عطية شرارة، عُرف بتقديمه مشروعًا موسيقيًا يمزج بين الموسيقى العربية والجاز تحت اسم "موزايك جاز"، وشارك في عدد من الفعاليات الفنية المميزة.

يأتي  الحفل في إطار الدور الذي يقوم به الصندوق في إحياء الفنون المتنوعة وإتاحة الفضاءات الثقافية التاريخية – مثل قصر الأمير طاز – لاحتضان التجارب الموسيقية المعاصرة التي تعكس ثراء المشهد الفني المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي مركز إبداع قصر الأمير طاز قصر الامير طاز الفنان محمد شرارة موزايك

مواد متعلقة

"التنمية الثقافية" يحتفي بفنان الشعب سيد درويش بالإسكندرية

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

برنامج عمل مكثف، ملك إسبانيا يزور مصر اليوم

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

بن غفير يواصل استفزاز العالم: حان وقت الحسم في غزة

655 جنيها لهذا النوع، أسعار الجبن تواصل الارتفاع مع قرب بدء العام الدراسي

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads