11 صورة ترصد جولة الرئيس السنغافوري بمركز الحرف بالفسطاط

بدأ الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة جولاته في منطقة الفسطاط ومصر القديمة، حيث تفقد ظهر اليوم (الجمعة) مركز الحرف التقليدية التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، وذلك في أول أيام زيارته لمصر والتي تستمر حتى الإثنين القادم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقباله المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي قدم شرحًا تفصيليًا حول أهمية الحفاظ على التراث بشقيه المادي وغير المادي، من خلال الاهتمام بتنمية الحرف اليدوية والحفاظ عليها.

حيث أبدى الرئيس إعجابه بالمستوى الفريد من مهارة الفنانين والصناع المصريين في مجالات: الخيامية، الخزف، النحاس والسجاد اليدوي.

كما تعرف الضيف الكبير والوفد الرسمي المرافق له على أعمال التطوير للمنطقة المحيطة ضمن مشروع تلال الفسطاط، والامتدادات الخاصة بالمركز والذي تأهله ليكون مركزًا متميزًا للحرف اليدوية التراثية الثقافية إقليميًا ودوليًا

من جانبه، صرح المعماري حمدي السطوحي أن هذه الزيارة تؤكد أن الفن كمنتج ثقافي هو أبلغ وسيلة للتواصل بين الشعوب، وأننا في حاجة شديدة للتبادل الثقافي/المعرفي عبر الفن بأنواعه المختلفة.

موضحًا ان الهدف الرئيسي من المركز هو إحياء حرفنا التراثية الثقافية، من خلال دراسة الماضي والاستلهام منه، حتى ننتج في الحاضر منتجات ثقافية تضيف طبقات قيمة لتراثنا، وتستحق أن تكون تراثًا في المستقبل.

ضم الوفد مجموعة من الوزراء ورجال الدولة ونواب البرلمان السنغافوري وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

تعد زيارة الرئيس السنغافوري خطوة مهمة في تبادل الخبرات في مشروعات التنمية المستدامة بالإضافة إلى بحث ملفات التعاون الثنائي بين مصر وسنغافورة في مجالات التجارة والاقتصاد.

