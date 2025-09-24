ضبط محل عطارة يبيع منشطات جنسية مجهولة المصدر بالفيوم

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن أنها شنت حملة على المنشآت التي تعمل في مجال الصيدلة، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالفيوم، وهيئة الرقابة على الدواء.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم : إن الحملة أسفرت عن ضبط 130 عبوة زيوت أعشاب منتهية الصلاحية، معروضة للبيع المباشر بأحد محال العطارة، وكميات من عبوات عسل وأقراص ومنتجات أخرى بكميات كبيرة تستخدم كعلاج للضعف الجنسي مجهولة المصدر، تباع خارج المؤسسة الصيدلية وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية، وتم تحريز المضبوطات وإغلاق المنشأة وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

