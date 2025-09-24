الأربعاء 24 سبتمبر 2025
القبض على 102 من مشجعي روما في فرنسا قبل مواجهة نيس بالدوري الأوروبي

جماهير روما، فيتو
جماهير روما، فيتو

أوقفت الشرطة الفرنسية 102 من مشجعي فريق روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، قبل لقاء نيس في دور المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي، وفق ما أعلن مكتب محافظ المدينة.

سبب القبض على مشجعي روما 

وأفاد مصدر آخر لوكالة فرانس برس، بأن المشجعين الإيطاليين كانوا يحملون عصيا ومجارف وقبضات حديدية تُعرف بالبرجمية، في أرجاء وسط مدينة نيس، على الريفييرا الفرنسية.

وأعلنت المحافظة عن تواجد أكثر من 400 شرطي لمباراة اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، موضحة الأربعاء "انتشر منذ الأمس (الثلاثاء) أكثر من 200 عنصر، بينهم وحدتان، في وسط مدينة نيس لمنع جميع أشكال الشغب، وألقت القبض على مئة وشخصين تم تحديدهم على أنهم من مشجعي روما، يحملون أسلحة".

وأضافت: "تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لدى الشرطة".

ومنعت السلطات المحلية مشجعي روما من إظهار دعمهم للنادي في نيس من الثلاثاء الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش (15:00 بالتوقيت المحلي) حتى الساعة عاشرة من صباح الخميس.

