الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

روما يفوز على لاتسيو بهدف في الدوري الإيطالي

روما، فيتو
روما، فيتو

 فاز فريق روما على لاتسيو بهدف دون رد في ديربي العاصمة بملعب الأولمبيكو قمة الجولة من الدوري الإيطالي

وأحرز هدف لاتسيو لورينزو بيليجريني في الدقيقة 38.

تشكيل روما ولاتسيو 

وكشف فريقا روما ولاتسيو تشكيل اللاعبين للمباراة وضم كلا من:

 

تفوق تاريخي لروما

ويتفوق روما تاريخيا على لاتسيو في 185 مباراة جمعت الفريقين، حيث فاز في 70 مباراة مقابل 51 لفريق لاتسيو، وتعادلا في 64 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي روما ولاتسيو روما لاتسيو

مواد متعلقة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

بمشاركة بيراميدز، جوائز كأس إنتركونتيننتال 2025

موعد مباراة إنبى والإسماعيلى في الدوري المصري

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

هل يكرر بيراميدز إنجاز الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال؟

موعد مباراة المصري وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

بيراميدز يخوض أول تدريباته اليوم في جدة قبل مواجهة الأهلي السعودي في الإنتركونتيننتال

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

اعترافات صادمة للخبيرة المتهمة بسرقة الأسورة الأثرية أمام النيابة: "لقيتها واقعة على الأرض ومغلفة فحطيتها في شنطتي"

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads