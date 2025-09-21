روما يفوز على لاتسيو بهدف في الدوري الإيطالي

فاز فريق روما على لاتسيو بهدف دون رد في ديربي العاصمة بملعب الأولمبيكو قمة الجولة من الدوري الإيطالي

وأحرز هدف لاتسيو لورينزو بيليجريني في الدقيقة 38.

تشكيل روما ولاتسيو

وكشف فريقا روما ولاتسيو تشكيل اللاعبين للمباراة وضم كلا من:

تفوق تاريخي لروما

ويتفوق روما تاريخيا على لاتسيو في 185 مباراة جمعت الفريقين، حيث فاز في 70 مباراة مقابل 51 لفريق لاتسيو، وتعادلا في 64 مباراة.

