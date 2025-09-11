أزمة في الدوري الأوروبي بسبب مشاركة الأندية الإسرائيلية

تلوح أزمة في الأفق ببطولة الدوري الأوروبي "يوروربا ليج" بسبب مشاركة أندية إسرائيلية.

ثنائي من إسرائيل يشاركان في الدوري الأوروبي

وتشهد البطولة القارية مشاركة مكابي تل أبيب، كما سيشارك فريق ها بوعيل تل أبيب في الموسم المقبل وهو ما يثير الجدل حول مكان إقامة مباريات الفريقين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إقامة مباريات مكابي في صربيا بينما ينتقل ها بوعيل إلى بلغاريا في ظل استمرار إقامة المباريات بعيدًا عن إسرائيل.

واستكشفت الأندية الإسرائيلية خيارات أخرى، مثل قبرص ولكن السلطات القبرصية رفضت الأمر.

تركيا ترفض استقبال الفرق الإسرائيلية

وسيكون هناك أزمة أخرى في ظل رفض تركيا استقبال الفرق الإسرائيلية خلال مباريات الفريقين.

وقد تواجه الفرق الإسرائيلية احتجاجات في العديد من المدن التي تزورها وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمات التي تواجهها هذه الأندية؛ احتجاجًا على الحرب ضد قطاع غزة من جانب السلطات الإسرائيلية والتي أودت بحياة الأبرياء في القطاع.

وكانت الجماهير الإيطالية قد أدارت ظهرها في أثناء تشجيع منتخب بلادها في لقاء إسرائيل بتصفيات كأس العالم الذي انتهى بفوز الأزوري بنتيجة 5-4.

