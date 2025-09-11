الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة في الدوري الأوروبي بسبب مشاركة الأندية الإسرائيلية

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

تلوح أزمة في الأفق ببطولة الدوري الأوروبي "يوروربا ليج" بسبب مشاركة أندية إسرائيلية.

ثنائي من إسرائيل يشاركان في الدوري الأوروبي

وتشهد البطولة القارية مشاركة مكابي تل أبيب، كما سيشارك فريق ها بوعيل تل أبيب في الموسم المقبل وهو ما يثير الجدل حول مكان إقامة مباريات الفريقين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إقامة مباريات مكابي في صربيا بينما ينتقل ها بوعيل إلى بلغاريا في ظل استمرار إقامة المباريات بعيدًا عن إسرائيل.

واستكشفت الأندية الإسرائيلية خيارات أخرى، مثل قبرص ولكن السلطات القبرصية رفضت الأمر.

تركيا ترفض استقبال الفرق الإسرائيلية

وسيكون هناك أزمة أخرى في ظل رفض تركيا استقبال الفرق الإسرائيلية خلال مباريات الفريقين.

وقد تواجه الفرق الإسرائيلية احتجاجات في العديد من المدن التي تزورها وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمات التي تواجهها هذه الأندية؛ احتجاجًا على الحرب ضد قطاع غزة من جانب السلطات الإسرائيلية والتي أودت بحياة الأبرياء في القطاع.

وكانت الجماهير الإيطالية قد أدارت ظهرها في أثناء تشجيع منتخب بلادها في لقاء إسرائيل بتصفيات كأس العالم الذي انتهى بفوز الأزوري بنتيجة 5-4. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي يوروبا ليج مكابي تل أبيب هابوعيل تل أبيب تركيا قبرص صربيا

مواد متعلقة

بقيادة محمد عبد المنعم، تعرف على مواجهات نيس الفرنسي بالدوري الأوروبي

قرعة الدوري الأوروبي، تعرف على مباريات روما بدور المجموعات

تحرك جديد من كريستال بالاس بعد استبعاده من الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads